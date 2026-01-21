El ambiente entre comentaristas deportivos se puso más que caliente. Y es que el pasado fin de semana, Jorge Pietrasanta, analista de ESPN, y Mauricio Ymay, ahora en TUDN (Televisa), protagonizaron un acalorado intercambio en redes sociales que terminó involucrando a David Faitelson.

Todo inició durante el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 entre América y Pachuca. Pietrasanta, disfrutando de la Ronda Divisional de la NFL, publicó en X un mensaje irónico: "Que me perdonen las poderosas aguilitas! Pero estoy viendo la NFL. Besitos", acompañado de un emoji de beso.

Ymay, excompañero en ESPN, respondió con sarcasmo: “Gracias por avisar, andábamos con un pendiente bárbaro”, sumando emojis de besos. Lo que parecía una broma subió de tono rápidamente.

¿Cuáles fueron las respuestas entre ambos comentaristas?

Pietrasanta contraatacó recordando el cambio laboral de Ymay: “Usted ya es otra vez televiso, pídale a Faitelson que conteste! Se los dije desde acá! Mercenarios ni hablar, así son y así lo aceptaron”.

La mención a “mercenarios” aludía a polémicas previas en el medio, como la salida de Faitelson de ESPN a TUDN. Ymay defendió su posición: “Orgullosamente Televiso, agradecido siempre con esta empresa maravillosa. Mercenario??? Y tu??? O te cambiaste de empresa en su momento sin importar lo económico. Por cierto, arrobo a David por ti”.

Pietrasanta no se quedó atrás y resaltó su trayectoria: “Ah cabrón! Y entonces a qué viniste a ESPN? Mercenario!!! Yo también estoy agradecido con Televisa en donde estuve muchísimos años más que tú y no tienes ni idea de sus raíces! Saludos a David! Te amo!”.

Ymay cerró con tono conciliador pero firme: “Yo también Don Jorge, ya váyase a dormir. Que descanse!!!”.

