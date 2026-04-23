Se esperaba que con Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid las cosas dieran un giro para bien, pero los resultados muestran lo contrario y todo indica que esta temporada se irán sin títulos, por segundo año consecutivo.

Ante los malos dividendos del estratega español, se ha comenzado a asegurar que no seguirá para la siguiente temporada en la escuadra merengue, por lo que se comienzan a barajear opciones y una de ellas sería José Mourinho.

En caso de llegar, el portugués viviría su segunda etapa como entrenador del Real Madrid. Bajo este contexto, en días reciente Kylian Mbappé le dio me gusta a una publicación de un supuesto regreso del estratega lusitano al cuadro madridista.

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AFP:REAL MADRID

¿Qué dijo Álvaro Arbeloa sobre esto?

Aunque en este momento esté en el peor punto de la campaña, el técnico español fue claro con su postura respecto a lo que hace su futbolista, señalando que no le preocupa la actividad de sus pupilos en redes sociales.

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"Son cosas que ni entro a valorar y no me molestan ni me importa. Que le de 'like' a Mourinho, a Julia Roberts o a quien quiera. No le doy la menor importancia", comentó el español en rueda de prensa.

La situación de Mourinho sigue siendo un mero rumor, pero cada día se alimenta más e inquieta el futuro del ex futbolista merengue.