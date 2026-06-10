A sólo unas horas de que ruede el balón en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, la expectativa entre los aficionados crece por el partido inaugural entre México y Sudáfrica, pero también por el espectáculo que marcará el arranque de la justa internacional.

El debut de la Selección Mexicana se celebrará el próximo 11 de junio a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, inmueble que hará historia al convertirse en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Sin embargo, las emociones arrancarán mucho antes del silbatazo inicial, ya que la ceremonia de apertura comenzará alrededor de las 11:30 horas.

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Mientras miles de aficionados cuentan las horas para el inicio del torneo, en redes sociales ya circulan grabaciones de los ensayos que ofrecen un vistazo al espectáculo preparado para el evento.

Las imágenes permiten observar parte del montaje dentro del recinto capitalino, aún sin público, pero con una producción de gran escala.

En varios de los videos destaca un enorme escenario colocado en la mitad del terreno de juego, acompañado por una superficie en tonos verde agua con detalles amarillos que cubre parte de la cancha.

Alrededor de la estructura principal aparecen bailarines que practican las coreografías previstas para el acto inaugural.

¿Cómo será la participación de Maná?

La música también tendrá un papel central en la ceremonia. Entre los artistas confirmados aparecen nombres como Shakira, Alejandro Fernández y Belinda, quienes encabezarán parte del espectáculo previo al encuentro entre mexicanos y sudafricanos.

Así como también la presencia de la banda Maná. En una de las grabaciones compartidas en internet se aprecia a los integrantes del grupo sobre el centro del campo mientras interpretan el tema “Oye, mi amor”, acompañados por bailarines que forman parte de los ensayos.

🎶🏟️ ¡Así se viven los ensayos desde el Estadio Azteca! 🇲🇽✨



Por lo pronto, ya sabemos que Lila Downs será la encargada de dar paso a la presentación de la agrupación jalisciense Maná. 🎤🌟



La expectativa sigue creciendo y todo apunta a que será un espectáculo inolvidable. 🔥🎶 pic.twitter.com/AtqKJUshjy — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 9, 2026

La espera para el Mundial 2026 está cerca de concluir y todo apunta a que la inauguración buscará estar a la altura de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.