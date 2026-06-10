La exclusión del árbitro somalí Omar Artan del Mundial 2026 provocó una respuesta inmediata desde Canadá. Tras la negativa de Estados Unidos para permitir su ingreso al país, autoridades canadienses expresaron públicamente su respaldo y ofrecieron recibir al silbante para que pueda participar en partidos del torneo.

La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, manifestó su inconformidad con la decisión estadunidense y aseguró que la ciudad canadiense mantiene una postura de apertura hacia el colegiado africano. Toronto forma parte de las sedes de la Copa del Mundo y cuenta con seis encuentros programados.

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"Negar la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", señaló Chow en un comunicado. La funcionaria remarcó que Toronto “cree en la equidad, la inclusión y en dar al talento la oportunidad de brillar”, además de confirmar que enviará una carta a la FIFA para reiterar que el árbitro es bienvenido en la ciudad.

La controversia surgió después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que un ciudadano originario de Somalia, designado para participar en el Mundial, enfrentó una revisión migratoria adicional y más tarde fue declarado inadmisible debido a elementos detectados durante “el proceso de verificación”.

Aunque el gobierno estadounidense evitó revelar oficialmente la identidad del afectado, Omar Artan era el único árbitro somalí seleccionado para la Copa del Mundo, por lo que se perfilaba para hacer historia como el primero de su nación en impartir justicia dentro del máximo torneo de futbol.

Desde la costa oeste canadiense también apareció respaldo. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, propuso que Artan pudiera arbitrar encuentros en Vancouver, otra de las ciudades anfitrionas del certamen.

"Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver", escribió Eby en redes sociales.

Por su parte, la FIFA precisó que la entrada a los países anfitriones depende exclusivamente de cada gobierno, aunque reconoció que la decisión estadounidense impide que el silbante participe tanto en entrenamientos como en partidos del Mundial 2026.

Además, la embajada de Somalia en Kenia informó que Artan había obtenido una visa estadounidense días antes y recordó que en 2025 recibió el reconocimiento como mejor árbitro masculino de África.