La cuenta regresiva está por llegar a su fin. Después de años de espera, la Copa del Mundo 2026 ya toca la puerta y millones de aficionados se preparan para vivir el torneo que compartirán México, Estados Unidos y Canadá.

El ambiente crece conforme se acerca el silbatazo inicial, con el partido entre México y Sudáfrica como el primer gran acto de una competencia que promete estadios llenos y una atmósfera de fiesta.

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La ilusión por ver al Tricolor en acción domina entre seguidores, turistas y familias que ya se organizan para acompañar al equipo nacional.

¿Cuánto costarán las cervezas y papitas dentro de los estadios en México?

No obstante, el entusiasmo por el futbol comenzó a compartir espacio con otro tema que ha tomado fuerza en redes sociales: los elevados costos para consumir dentro de los estadios.

En días recientes comenzaron a circular imágenes atribuidas a la operación del torneo donde una bolsa de papas fritas aparece con un precio de 200 pesos, mientras que las cervezas alcanzan entre 299 y 310 pesos, según la marca y presentación.

Si alguien prefiere otro tipo de bebida, puede por optar por una agua natural por 80 pesos, o una bebida de Cola por casi 150 pesos, o una agua mineral, en casi 200 pesos.

Estos algunos de los costos de los alimentos y bebidas que habrá en los estadios. FOTO: Especial

Las reacciones no tardaron. Usuarios calificaron los montos como excesivos y aseguraron que asistir a los partidos implicará un gasto considerable, más allá del boleto, transporte y hospedaje. Para varios aficionados, consumir alimentos durante un encuentro del Mundial podría convertirse en un lujo difícil de asumir.

"Ahhh, ya entendí. No venden cerveza ni papas. Venden la experiencia de decir: "Yo estuve aquí mientras me vaciaban la cartera", "Pero los aficionados tienen la culpa por pagar boletos carísimos y consumir productos con precios infamemente elevados", "Todo es relativo si pagaste mas de $1k USD puedes pagar $300MXP por una cerveza, es la logica de la FIFA", "La FIFA es una mafia global", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Cabe señalar que para los dueños de palcos del Estadio Ciudad de México. La FIFA presentó distintos paquetes de hospitalidad para los cinco encuentros programados en el inmueble, incluido un plan Premium de 75 mil dólares, cerca de 1.3 millones de pesos, diseñado para 12 personas. El servicio contempla alimentos como alitas, hamburguesas, ensaladas, sándwiches, bebidas y alcohol premium. Existe además un paquete de 35 mil 400 dólares, con comida y agua, pero sin bebidas alcohólicas premium.

"Ahora entiendo porque están peleando los dueños de palcos para poder meter ellos su comida y bebida", apuntó otro usuario.