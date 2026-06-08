Hubo una época en la televisión deportiva mexicana donde ningún análisis de José Ramón Fernández estaba a salvo.

En medio de transmisiones de Mundiales de futbol o Juegos Olímpicos, un personaje vestido de negro, con peinado punk y actitud explosiva aparecía para sembrar caos en el foro.

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Se trataba de El Hooligan, una de las creaciones más emblemáticas de Andrés Bustamante, quien convirtió al periodista en su víctima favorita durante años.

La relación entre ambos personajes marcó a toda una generación de televidentes. En cada gran cobertura deportiva, el irreverente comediante irrumpía en escena para perseguir, empujar o interrumpir cómicamente a “Joserra”, mientras destruía parte de la escenografía o alteraba el orden del programa.

Aquellas escenas se volvieron una tradición dentro de Los Protagonistas y quedaron en la memoria de quienes siguieron el futbol desde las pantallas de TV Azteca.

¿Cómo fue el reencuentro de José Ramón Fernández con El Hooligan?

Décadas después, regresó El Hooligan gracias al estreno de la película México 86, dirigida por Gabriel Ripstein. Como parte de la promoción del filme, apostaron por revivir al personaje de Andrés Bustamante en un sketch especial junto a José Ramón Fernández, su hijo Juan Pablo y el actor Diego Luna.

Para recrear la atmósfera de aquellos años, la producción construyó una réplica muy parecida del foro original de DeporTV, emblemático programa de mediados de los años ochenta en Imevisión y luego TV Azteca.

La escena comienza con una conversación formal entre José Ramón Fernández, Juan Pablo y Diego Luna sobre el tema de la cinta México 86. Sin embargo, el momento cambia cuando gritos y golpes irrumpen en el estudio. El Hooligan aparece de forma abrupta.

Fiel a su estilo, el personaje somete a José Ramón Fernández al amarrarlo con cinta junto a Diego Luna. quien por momentos intenta intervenir, destruye la escenografía, el escritorio del periodista, e incluso, avienta a Juan Pablo Fernández.

El caos concluye cuando El Hooligan activa un spray contra una de las cámaras los personajes y desaparecen entre la imagen.