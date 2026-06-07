Estadio Ciudad de México: Así podrá llegar la afición al Azteca para el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 cada vez está más cerca y en la CDMX ya toman forma los preparativos para garantizar la movilidad en torno al Estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio de 2026.

El recinto marcará un hecho inédito al convertirse en el primer estadio del planeta que alberga tres inauguraciones de una Copa del Mundo, motivo por el que las autoridades capitalinas preparan un operativo especial de tránsito y seguridad para miles de aficionados.

Como parte de la logística, se prevén cierres viales en las inmediaciones del estadio varias horas antes del silbatazo inicial.

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La estrategia contempla restricciones hasta ocho horas previas al encuentro y medidas que podrían extenderse al menos dos horas después del final del partido, con el propósito de facilitar accesos y reforzar la seguridad.

Entre las vialidades que podrían presentar cierres o restricciones destacan Calzada de Tlalpan, Avenida Acoxpa, Viaducto Tlalpan, Circuito Estadio Azteca, Avenida del Imán y Santa Úrsula, además de calles cercanas a los accesos principales del inmueble.

No obstante, las autoridades indicaron que el plan definitivo aún puede presentar ajustes conforme avance la organización del certamen.

Ante este panorama, el gobierno capitalino recomienda a los asistentes priorizar el transporte público para reducir la saturación vehicular en la zona sur de la capital. Una de las principales alternativas será el Tren Ligero, el cual conecta con la estación Tasqueña del Metro y ofrece acceso cercano al estadio.

También operarán rutas de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), además de servicios de transporte por aplicación en puntos autorizados. Incluso, no se descarta el anuncio de sistemas especiales de traslado para facilitar el arribo de visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuáles son las calles que estarán cerradas cerca del Estadio Ciudad de México?

Calzada de Tlalpan.

Avenida Acoxpa.

Viaducto Tlalpan.

Circuito Estadio Azteca.

Avenida del Imán.

Santa Úrsula.

¿Cómo llegar al Estadio Ciudad de México?