Ya solo faltan unos cuantos días para el inicio de la Copa del Mundo y la FIFA confirmó una serie de modificaciones en las ceremonias previas de los partidos del torneo.

De acuerdo con información compartida por el organismo, objetivo es ofrecer una experiencia más cercana entre jugadores y aficionados dentro de los estadios.

La nueva propuesta buscará elevar la emoción desde antes del silbatazo inicial y colocará a todos los convocados de cada selección como parte central del espectáculo.

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Los seguidores, sin importar su ubicación dentro del inmueble, podrán formar parte de una escenografía que integrará banderas monumentales de las selecciones, elementos visuales distribuidos sobre la cancha y una ambientación inspirada en el álbum oficial del torneo.

¿Cómo serán las ceremonias previas de los partidos?

Uno de los cambios más notorios aparecerá durante la ceremonia de los himnos nacionales. A diferencia de ediciones anteriores, no solo participarán los once titulares, ya que todos los jugadores convocados, incluidos los suplentes, ocuparán un espacio alrededor del círculo central para compartir ese momento simbólico junto a sus compañeros.

Además, los futbolistas saldrán al terreno de juego acompañados por integrantes de programas juveniles y atravesarán un arco especial instalado cerca del túnel de vestidores. También habrá mosaicos en el centro del campo y banderas repartidas en diferentes puntos del estadio.

"Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el futbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente", detalló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Después de los himnos, continuará el protocolo habitual con saludos, fotografías oficiales y el sorteo entre capitanes. Para fases posteriores, la FIFA contempla sumar humo de colores y pirotecnia.