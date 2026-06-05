La cuenta regresiva para el inicio de la Copa del Mundo entra en su fase decisiva y el ambiente mundialista ya se siente en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, inmueble que albergará el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio entre México y Sudáfrica.

A solo seis días de que ruede el balón, usuarios en redes sociales comenzaron a compartir imágenes de uno de los espectáculos que formarán parte de la ceremonia de apertura.

Se trata de un imponente show de drones que iluminará el cielo de la capital mexicana y que ya despertó la emoción de miles de aficionados.

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En los videos filtrados se observan diversas figuras creadas con tecnología aérea, las cuales rinden homenaje al Mundial 2026 y a la cultura mexicana.

Entre las imágenes que aparecen destaca la Copa del Mundo con un resplandor que la rodea, además de la bandera de México ondeando sobre el cielo nocturno.

También aparecen referencias directas al torneo, como el balón oficial Trionda y las mascotas del certamen: Zayu, Maple y Clutch, personajes que tendrán un papel importante en la identidad visual del evento.

😍🏟️ A look at the drone show that is being prepared at the Estadio Azteca for the World Cup!



Magnificent. 🏆 pic.twitter.com/cX8FAeg5Xv — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 5, 2026

El espectáculo no solo apuesta por elementos mundialistas, ya que también incluye símbolos representativos del país. Una de las figuras más llamativas es el Ángel de la Independencia, acompañado de la silueta de un futbolista ejecutando una chilena, imagen que despertó comentarios positivos entre los aficionados.

México tendrá el honor de abrir la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, un duelo que marcará el comienzo de semanas repletas de emociones, festejos y actividades especiales. Mientras llega el silbatazo inicial, las filtraciones del show de drones aumentan la expectativa sobre lo que promete ser una ceremonia de gran nivel.