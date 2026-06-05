La Ciudad de México dio este jueves otro paso rumbo al Mundial de 2026 con la llegada del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA, pieza que permanecerá abierta al público hasta el próximo 8 de junio en las inmediaciones de la Utopía Mixihuca, ubicada en la alcaldía Iztacalco.

El arribo del máximo símbolo del futbol internacional formó parte de las actividades previas al torneo que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá, y que tendrá a la capital mexicana como una de sus sedes principales.

Durante la ceremonia oficial, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, subrayó el papel histórico que asumirá la Ciudad de México al convertirse en la primera urbe del planeta en albergar varias Copas del Mundo.

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El evento de la develación del trofeo del Mundial contó con la presencia de organizadores de la FIFA, invitados especiales y exfiguras internacionales del balompié, entre ellos Hugo Sánchez y Roberto Carlos.

Brugada recordó que la capital mexicana ha quedado marcada por episodios inolvidables del futbol mundial, como la brillante actuación de Pelé y las hazañas deportivas de Diego Maradona, hechos que colocaron a la ciudad como un escenario emblemático para este deporte.

La magia del Mundial ya llegó a la CDMX. 🏆🇲🇽



El trofeo oficial del mundial está en la Utopía Mixhuca y Roberto Carlos lo resumió perfecto: “Ahí dentro hay muchas historias. No cualquiera la puede tocar”. 😱🔥 pic.twitter.com/rrR3sre2hK — De10Sports (@De10Sports) June 5, 2026

La mandataria también reiteró su intención de consolidar un “Mundial social”, con acceso para toda la población y sin actos discriminatorios, además de expresar respaldo total a la Selección Mexicana rumbo a su debut del próximo 11 de junio.

“La Selección de México está por encima de ideologías, sectores, partidos y regiones. Es de México”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México para la Copa Mundial 2026, aseguró que el entusiasmo mundialista ya se siente en el país y destacó que más de 100 mil personas han observado el trofeo durante su recorrido por distintas ciudades mexicanas.