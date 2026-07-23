Aunque la final del Mundial 2026 entre Argentina y España ya fue hace unos días, Franco Colapinto continúa molesto con el resultado que favoreció a La Roja que conquistó su segunda estrella y así lo demostró en una entrevista.

Los españoles vencieron por la mínima a los argentinos en el duelo que definió al campeón del mundo, donde La Albiceleste buscaba el bicampeonato, pero se quedaron con las ganas de conseguirlo.

La coronación de los ibéricos ha desatado un sinfín de comentarios negativos hacia ellos. Sin embargo, hay dos que se repiten, las conspiraciones sobre que la final estaba arreglada y la otra en contra de los festejos de la afición y de los propios jugadores.

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El piloto de Alpine lanzó un duro mensaje ante los seguidores españoles, en especial por el hecho de no festejar con tanta pasión como suelen hacerlo los sudamericanos.

"Sigo re caliente, ya estaba mejor, me había recuperado y venir acá lleno de estas gentes...Ahora de golpe se las ponen (las camisetas) cuando ganan, no se las ponen antes, es una vergüenza...No tienen ni canciones para cantar", comentó para ESPN el argentino.

Dentro de esta misma entrevista, el joven volante de la escudería francesa también arremetió contra aquellos que se burlaron de Messi e intentaron prender en llamas playeras o banderas de Argentina.

"Aparte estaban quemando una cosa argentina, la (playera) de Messi le prendían fuego", señaló enfadado.