Norteamérica 2026 será sumamente especial para César Ramos, porque hará historia al igualar al árbitro mexicano con más participaciones (tres) y se convertirá en el que tenga más partidos dirigidos (ocho) en la Copa del Mundo.

En el primer rubro, alcanzará a Marco Rodríguez (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014); en el segundo, a Armando Archundia.

“[Llego] con una maduración mayor, un conocimiento más vasto, pero con una mayor responsabilidad, porque llevo en los hombros a mi confederación [Concacaf]. Ese orgullo me motiva a tratar de dar lo mejor de mí. Estoy muy motivado e ilusionado por el gran evento, pero apenas es el principio. Estar en la lista no te garantiza dirigir”, declaró, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

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El silbante es consciente de que ser parte de los 52 centrales no le asegura participar en un juego, por lo que hará el esfuerzo por competir y poder estar.

“Tienes que llegar al seminario previo, hacer una prueba y demostrar de nuevo. Te ganas el partido en el entrenamiento y es una competencia brutal contra los mejores del mundo; todos tenemos el mismo sueño: dirigir en la Copa del Mundo. Conseguir una primera designación es la meta y sería un gran logro”, se sinceró.

César Arturo recordó cómo fue el momento en el que la FIFA reveló la lista de los silbantes para Norteamérica 2026.

“La emoción sigue al ver tu nombre. Te quiebras por verlo en ese selecto grupo mundial de árbitros y por ver que el esfuerzo; todos los sacrificios han valido la pena. Me siento bendecido por Dios y por la vida por lo que me han regalado en esta linda carrera. Ir a un tercer Mundial no es sencillo, pero todo vale la pena por el gran evento que detiene al mundo por mes y medio”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de dirigir la final de la Copa del Mundo, Ramos prefiere mantener los pies en la tierra e ir partido a partido.