La Feria de Abril de Sevilla volvió a tener un día un tanto negativo, luego de la cornada que se llevó Andrés Roca Rey durante su participación, la cual lo mandó directo a la enfermería por lo escandalosa que fue la cortada sufrida en el muslo derecho.

Con la Plaza de la Maestranza de Sevilla como testigo, el matador peruano se llevó un fuerte susto cuando estaba alistándose para matar al quinto toro de lidia de la ganadería Toros de Cortés.

Cuando Roca Rey enterró una banderilla en el lomo del animal, fue embestido por el mismo, quien por segundos tuvo al peruano abrazándolo para evitar caer a la tierra, pero después de unos segundos, el propio toro lo levantó por las aires para seguir la embestida.

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El otro día Morante y hoy Roca Rey. Las dos grandes figuras del toreo actual han sufrido sendas cogidas en esta #FeriaDeAbril 2026. Esperemos una pronta recuperación de ambos.https://t.co/R7sMrRguk1 — Gerardo Rey 👑 (@GerardoRey66) April 23, 2026

De inmediato, el resto de toreros ingresaron a la arena para evitar que hubiera mayor daño hacia el sudamericano. Una vez que lograron levantarlo entre cuatro de ellos, fue llevado a la enfermería para que se le atendiera de emergencia.

Esa cornada provocó que fuera intervenido quirúrgicamente, y posteriormente se diera a conocer que su estado de salud es reservado y delicado por el accidente.

"Herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectoria total de 35 cm, con una descendente de 20 cm y una ascendente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y sartorius, disecando y contusionando en prácticamente toda su extensión el paquete vasculo-nervioso femora superficial, sin producir lesión vascular", se lee en el comunicado.