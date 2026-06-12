La fiesta mundialista que invadió las calles de México tras el triunfo de la Selección ante Sudáfrica tuvo un inesperado momento de tensión luego de que un grupo de aficionados protagonizó una pelea a golpes en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, justo durante una transmisión en vivo de televisión.

La victoria por 2-0 en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 desató celebraciones masivas en distintos puntos del país. Miles de seguidores salieron con banderas, cánticos y humo en tonos verde, blanco y rojo para festejar un resultado histórico para el equipo dirigido por Javier Aguirre.

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El ambiente de alegría tomó especial fuerza en la capital del país, donde cientos de aficionados se reunieron en avenidas principales como cerca del Ángel de la Independencia para celebrar un triunfo que también significó romper una larga racha negativa: México jamás había ganado un encuentro inaugural de un Mundial en sus siete oportunidades previas.

“Sí se pudo, sí se pudo” se convirtió en el grito dominante entre seguidores que no dejaron que la intensa lluvia frenara el ánimo de una jornada marcada por la pasión mundialista.

No obstante, la celebración también dejó episodios desagradables. En algunos sectores cercanos a las zonas de festejo surgieron enfrentamientos entre aficionados, como sucedió en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde algunos asistentes llevaron la emoción al límite.

¿Cómo fue el momento en que dos aficionados pelearon en plena transmisión en vivo?

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante una transmisión de FOX Sports. Mientras un reportero realizaba un enlace en vivo a las afueras del inmueble, las cámaras captaron a dos aficionados mexicanos intercambiando golpes a escasos metros del comunicador.

El altercado obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión debido al riesgo que representaba para el reportero. En el foro, sus compañeros reaccionaron con risas nerviosas y bromearon sobre la cercanía del conflicto al advertirle que tuviera cuidado para que 'no le fuera a tocar'.

Aunque el incidente no pasó a mayores y quedó como una anécdota de la primera jornada mundialista, el episodio contrastó con el ambiente festivo que predominó durante la inauguración del torneo.