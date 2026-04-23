La Selección Mexicana se alista para vivir uno de los años más importantes de su historia con la Copa del Mundo 2026 en el horizonte y la responsabilidad de ser anfitriona por tercera ocasión.

En ese contexto, el conjunto tricolor ya tiene definidos sus últimos compromisos de preparación antes del esperado debut ante Sudáfrica en el torneo veraniego.

Lee también Lamine Yamal enciende alarmas, rumbo al Mundial 2026; sale lesionado con Barcelona

El combinado nacional ha disputado cinco encuentros amistosos en lo que va del año, resultados que han servido para que el cuerpo técnico ajuste piezas y consolide su esquema de juego.

Sin embargo, aún restan tres pruebas fundamentales que marcarán el cierre de su preparación rumbo a la justa mundialista, donde buscará superar su mejor actuación histórica: los Cuartos de Final alcanzados en 1986.

¿Cuáles son los rivales que le quedan al Tri antes del Mundial 2026?

El primero será ante Ghana el viernes 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Posteriormente, el equipo mexicano se medirá ante Australia el sábado 30 de mayo en el Rose Bowl, Pasadena (Estados Unidos).

Finalmente, cerrará su preparación frente a Serbia el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

Estos compromisos representan la última oportunidad para afinar detalles tácticos y definir la lista final de jugadores que representarán a México en el Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver los últimos partidos de la Selección Mexicana previo al inicio del Mundial?

El torneo, que organizará México junto con Estados Unidos y Canadá, promete ser uno de los más espectaculares de la historia. Por ello, cada minuto de preparación cuenta para un equipo que busca trascender y dejar huella en su propio territorio.

Los encuentros amistosos podrán seguirse a través de televisión abierta, en Canal 5 y Azteca 7, además de las plataformas TUDN y ViX Premium.