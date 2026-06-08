Raúl Gutiérrez cuestiona la falta de liderazgo en el Tricolor: "Se ha ido diluyendo"

La Selección Mexicana afrontará una nueva oportunidad de trascender en una Copa del Mundo cuando el Mundial de 2026 inicie en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, para Raúl Gutiérrez, exseleccionado nacional, uno de los aspectos que el equipo necesita recuperar es el liderazgo que, desde su perspectiva, ha perdido fuerza con el paso de los años.

El exfutbolista, quien formó parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de 1994 bajo la dirección técnica de Miguel Mejía Barón, recordó la fortaleza mental y la personalidad de aquella generación, misma que logró avanzar hasta los octavos de final antes de caer frente a Bulgaria.

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“Yo creo que ese equipo del 94, que tuve el privilegio de estar, era un equipo con una personalidad muy compleja, muy fuerte. Pero esa personalidad no nublaba el objetivo que quería el entrenador. Con todos esos egos que había, éramos tipos que nos decía el entrenador rana y saltábamos por decir algo. Entonces creo que se ha ido diluyendo esa estafeta de liderazgo, de entender lo que es estar en una tallera de selección nacional. Y ha ido diluyéndose un poquito”, dijo.

El Potro disputó el Mundial de 1994 y tuvo participación en los encuentros frente a Noruega e Irlanda.

Tras la publicación de la lista de 26 convocados de Javier Aguirre, surgieron cuestionamientos y críticas sobre algunos nombres elegidos. No obstante, el exjugador mantiene confianza en que dentro del actual grupo existan referentes capaces de recuperar el compromiso con la camiseta nacional.

“Creo que siempre hay gente valiosa. Yo no dudo que en este equipo que dirige Javier Aguirre haya gente con un liderazgo importante y gente ejemplar. Entonces esperemos que esa situación de pertenencia de la Selección Nacional que nosotros la vivíamos desde el alma y corazón, se vuelva a retomar”, dijo.

“Porque hay gente que lo puede hacer ahí. Y este Mundial aquí en México, ojalá que, como en nuestro caso, se convierta en un parteaguas para lo del futuro. Eso es lo que uno le desearía a la Selección”, agregó.