A solo seis días del inicio de la Copa del Mundo 2026, la expectativa alrededor de la Selección Mexicana crece entre la afición.

El equipo dirigido por Javier Aguirre ya cuenta con fotografía oficial y mantiene la preparación para encarar el torneo más importante del futbol internacional. Sin embargo, además de las figuras con experiencia, hay un grupo de jóvenes que llama la atención por su corta edad y el reto que afrontarán en la justa mundialista.

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La imagen oficial del Tricolor se realizó en el Museo Nacional de Antropología, con la emblemática Piedra del Sol, conocida popularmente como Calendario Azteca, como escenario principal. En ella aparecen Javier Aguirre y los 26 convocados, quienes mostraron el dorsal y apellido que portarán durante la competencia.

Entre los seleccionados destacan cinco futbolistas que representan el futuro del combinado nacional y que vivirán una experiencia de enorme exigencia pese a su juventud.

¿Quiénes son los cinco futbolistas más jóvenes de México para el Mundial?

El más joven del plantel es Gilberto Mora, mediocampista de Xolos, quien con apenas 17 años se convirtió en una de las grandes apuestas del cuerpo técnico. Su irrupción en el futbol mexicano le abrió las puertas del Mundial en un momento clave de su carrera.

Otro nombre que genera expectativas es Obed Vargas, mediocampista del Atlético de Madrid, de 20 años. El futbolista buscará aprovechar la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo con México.

Después aparece Mateo Chávez, defensa del AZ Alkmaar, de 22 años. El lateral logró consolidarse como una alternativa importante en la defensa mexicana gracias a su proyección internacional.

Con 22 años también, Brian Gutiérrez, jugador de Chivas, integra el listado de jóvenes promesas del Tricolor. Su capacidad ofensiva y versatilidad convencieron a Javier Aguirre para incluirlo en la convocatoria final.

Finalmente, Armando González, delantero de Chivas, cierra el grupo de los cinco más jóvenes con 23 años. El atacante afrontará el reto de competir en una plantilla donde comparte espacio con delanteros de amplia experiencia.

De los 26 convocados, 14 disputarán por primera vez un Mundial, una señal de renovación que alimenta la ilusión de miles de aficionados mexicanos rumbo al 2026.