Lamine Yamal se lesionó mientras convertía un penal en la victoria 1-0 del líder Barcelona sobre el Celta de Vigo en La Liga española el miércoles.

Lamine anotó el primer gol del Barcelona a los 40 minutos e inmediatamente miró hacia el banquillo e indicó que estaba lesionado. Se dejó caer al suelo del estadio Nou Camp cuando sus compañeros llegaron para celebrar y luego pareció agarrarse la parte posterior de la pierna izquierda.

Salió del campo por sus propios medios de ser atendido por los médicos. Habló brevemente con el entrenador Hansi Flick en la banda antes de caminar solo hacia el túnel de vestuarios.

Los azulgranas no proporcionaron información inmediata sobre la gravedad de la lesión sufrida por el delantero de 18 años, quien está previsto que dispute su primera Copa del Mundo con España en junio.

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Lamine Yamal, durante un partido entre Barcelona y Celta de Vigo - Foto: AP

"Ojalá sean las menos semanas posibles. Mañana se hará pruebas. Que esté tranquilo que es joven”, señaló el volante barcelonista Pedri.

El Barça también perdió al defensor portugués João Cancelo por una aparente lesión muscular en la pierna derecha a los 24 minutos.

Flick señaló que ambos jugadores serían evaluados el jueves.

“Tenemos que ver a Lamine mañana, veremos. Tenemos que aceptarlo, es una lástima para nosotros. Espero que no sea muy grave”, indicó el técnico.

El club catalán restableció su ventaja de nueve puntos sobre el escolta Real Madrid, que el martes derrotó 2-1 a Alavés. Los azulgranas recibirán al Madrid el 10 de mayo.

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