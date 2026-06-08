Raúl Jiménez, delantero titular de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, ha sido descartado por el Fulham de la Premier League, a sólo tres días del inicio de la Copa del Mundo.

De esta manera, la etapa de 'El lobo mexicano' con los 'Cottagers' termina, luego de dos años, y de registrar 31 goles en 115 partidos disputados.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado donde el club dio a conocer la lista de jugadores que ya no formarán parte de la nómina a partir de la siguiente campaña, y entre ellos, está Jiménez.

Raúl Jiménez le trata de quitar el balón a Bukayo Saka

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El canterano del América termina contrato este 30 de junio y deberá buscar otro club para continuar con su carrera. Todo esto mientras disputa el Mundial con México.

“Raúl Jiménez ha desempeñado un papel vital durante sus tres años en el Fulham, anotando 31 goles...Queremos agradecer a cada jugador su dedicación y esfuerzo durante su etapa en el Fulham, y les deseamos la mejor de las suertes en las próximas etapas de su carrera.” se lee en el comunicado.

An update on player contracts following the 2025/26 season. ℹ️ pic.twitter.com/SKSJGdYdHj — Fulham Football Club (@FulhamFC) June 8, 2026

Ya se verá si Raúl continúa su aventura por Europa, o si regresa a jugar a la Liga MX. Se debe recordar que el delantero azteca ya tiene 35 años de edad.