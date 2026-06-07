El Mundial de Norteamérica reunirá sin duda a los mejores jugadores del planeta, y además, a más variedades de selectos grupos que participarán en la máxima fiesta del futbol internacional.

Por ejemplo, a los jugadores más veteranos. Un grupo donde aparecen Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, pero donde ninguno de los dos ocupa el primer puesto.

Ochoa volvió con la Selección Foto: Imago7

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Cristiano Ronaldo llegará al certamen a los 41 años de edad, lo que lo coloca como el segundo jugador más grande en disputar la copa. Por su parte, 'Paco Memo' lo hará con 40 años, tercer lugar del listado.

¿Quién es el jugador más grande en jugar el Mundial 2026?

El primer lugar del grupo de 'los más veteranos del Mundial' lo ocupa guardameta escocés Craig Gordon, quien llegará al torneo con 43 años y 162 días, lo que lo convierte en el futbolista más veterano de toda la competencia.

La selección nacional de Escocia se sitúa en el Grupo C de la Copa del Mundo, al igual que Haití, Marruecos y Brasil. Se prevé que el equipo del veterano arquero pueda colarse a dieciseisavos del final como uno de los mejores terceros puestos.