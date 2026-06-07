La selección de Argentina superó 2-0 a Honduras en un partido amistoso disputado en el Kyle Field de Texas, aunque el resultado quedó en segundo plano por un inesperado incidente ocurrido antes del silbatazo inicial.

Previo al encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, el combinado sudamericano se colocó sobre el césped para la ceremonia de los Himnos Nacionales.

Sin embargo, cuando llegó el turno del representativo argentino, el sonido del estadio protagonizó un momento insólito.

Lee también La vez que Manuel Lapuente expulsó a Luis Hernández del Tri por una 'mentada' a un compañero

En lugar del Himno Nacional Argentino, las bocinas del inmueble reprodujeron “Bombón Asesino”, popular canción de la agrupación argentina Los Palmeras, que en México popularizó la actriz y cantante Ninel Conde, situación que provocó sorpresa entre los futbolistas y asistentes presentes en el estadio texano.

Los jugadores argentinos permanecieron formados y abrazados hombro a hombro mientras intentaban comprender lo ocurrido. Algunos integrantes del plantel cruzaron miradas de desconcierto, aunque evitaron cualquier gesto de molestia ante el error del audio local.

Desde el banquillo, varias figuras del equipo no ocultaron su reacción ante la confusión. Lionel Messi, quien no tuvo actividad en el compromiso, observó el episodio junto a Rodrigo de Paul, Cristian “Cuti” Romero y Enzo Fernández, quienes soltaron algunas risas discretas por el inesperado momento.

En el estadio en vez del himno pusieron el bombón asesino NO DOY MÁS DE RISA pic.twitter.com/LkSm3tIr85 — Mel ⭐ ⭐ ⭐ (@miss_mercuryy_) June 7, 2026

Después del incidente, Argentina se concentró en el aspecto deportivo y resolvió el compromiso con autoridad. Lautaro Martínez abrió el marcador al minuto 37 por la vía penal, tras un cobro preciso que dejó sin opciones al guardameta hondureño.

Ya en la segunda parte, Giuliano Simeone amplió la ventaja al 54’, luego de una asistencia de taquito del propio Lautaro Martínez, acción que selló el triunfo albiceleste en territorio estadounidense.

Aunque el marcador favoreció a Argentina, la equivocación durante el protocolo previo se convirtió en uno de los temas más comentados del amistoso.