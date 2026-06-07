La historia de la Selección Mexicana de finales de los años noventa dejó figuras inolvidables, y una de ellas fue Luis Hernández, delantero que conquistó a la afición gracias a sus goles, personalidad y presencia dentro del Tricolor.

Años después de su retiro, el exfutbolista continúa compartiendo recuerdos de aquella generación, aunque uno de ellos permanecía prácticamente desconocido.

Durante una charla con Jordi Rosado, el ‘Matador’ recordó el momento en que el entonces director técnico Manuel Lapuente decidió apartarlo de la Selección Mexicana luego de un altercado verbal con un compañero.

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¿A cuál compañero Luis Hernández le mentó la ma...?

“Manolo Lapuente una vez me corrió de la Selección Mexicana porque le reclamé a un compañero, no diré nombres para no herir susceptibilidades, solamente iniciales, Pável Pardo”, comentó entre risas.

El exdelantero explicó que todo ocurrió después de una jugada durante un entrenamiento, cuando reclamó a su compañero por no pasarle el balón. Según relató, la discusión quedó atrás, aunque jamás imaginó las consecuencias que tendría al día siguiente.

“Al otro día, supuestamente voy a entrenar y me dice Mario Carrillo: ‘Luis, te habla Manolo’, ‘qué onda, Manolo, ¿cómo voy a jugar?’”, recordó. Sin rodeos, el estratega le informó su salida: “'Luis, agarra tus cosas, estás fuera de la Selección, habla con la gente, regrésate a México’”.

Hernández explicó que en ese periodo jugaba con Boca Juniors en Argentina, por lo que tomó la noticia con cierta calma. Más tarde, Lapuente le explicó el motivo de la sanción: sus palabras hacia Pável Pardo.

El exgoleador aseguró que la situación le provocó risa, ya que consideró imposible reclamar con formalidad en medio de la intensidad de un entrenamiento.

La historia terminó con una encuesta entre los integrantes del grupo. Según el ‘Matador’, todos respaldaron su permanencia, salvo una respuesta en tono de broma de Cuauhtémoc Blanco: “que se vaya ese pin... pelos de muñeca fea”.