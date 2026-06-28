Este martes la Selección Mexicana enfrentará por segunda vez en su historia a su símil de Ecuador en la Copa del Mundo, con el grato recuerdo del triunfo por remontada en Corea-Japón 2002. En aquel entonces el duelo fue en fase de grupos, ahora será de eliminación directa en dieciseisavos de final.

Hace 24 años, en el estadio de Miyagi, Sendai, Japón, ante 45 mil 610 espectadores, los dirigidos por Javier Aguirre enfrentaron su segundo partido de la fase inicial contra el conjunto sudamericano, entonces dirigido por Hernán Darío Gómez. El Tri venía de vencer a Croacia en la primera jornada, mientras que Ecuador había sufrido la derrota contra Italia.

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Esa vez el Vasco presentó el siguiente 11 titular: Óscar Pérez, Rafael Márquez, Manuel Vidrio, Gerardo Torrado, Ramón Morales, Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco, Braulio Luna, Salvador Carmona, Johan Rodríguez y Jesús Arellano.

Ecuador, salió a la cancha con José Cevallos, Augusto Porozo, Iván Hurtado, Ulises De La Cruz, Alfonso Obregón, Raúl Guerrón, Iván Kaviedes, Agustín Delgado, Clever Chalá, Edison Méndez y Edwin Tenorio.

La primera parte fue disputada y muy pareja, de hecho terminaron los primeros 45 minutos con el marcador igualado a un gol. Al minuto 5, Agustín Delgado abrió el marcador con un gol de cabeza que el 'Conejo' intentó desviar pero no pudo. Al minuto 29, Borgetti empató con una exquisita definición dentro del área después de un gran centro por izquierda de Ramón Morales.

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En la segunda parte, al minuto 57, Torrado soltó un disparo cruzado de larga distancia que se coló por el ángulo inferior izquierdo de Cevallos, y sentenció el triunfo azteca, que aseguró su pase a la siguiente ronda con esa victoria.

Así, el único antecedente entre México y Ecuador en una Copa del Mundo se tiñó de verde. Ahora les toca medirse en el estadio Ciudad de México ante más de 80 mil personas, en un ambiente donde el Tri quiere aumentar su ventaja sobre los sudamericanos.

El partido será el martes a las 19:00 horas y será televisado por televisión abierta en el Canal 5 y Azteca 7.

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