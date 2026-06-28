Los 16avos de final ante Países Bajos, representan una prueba enorme para Marruecos y así lo entiende Yassine Bounou. El portero aseguró que el equipo afronta uno de los partidos más importantes de su historia reciente y dejó claro que el plantel conoce la magnitud del reto que tiene por delante en la Copa del Mundo 2026.

“Es un partido de la Copa del Mundo, es un auténtico desafío para todos los jugadores. Ya lo sabemos, no hay mucho que decir, ya sabemos todos de que será uno de los momentos más importantes a lo largo largo de nuestra vida, es lo que puedo decir, y esperamos con grandes ansias poder vivir ese momento”, comentó en el Estadio Monterrey.

Bounou también reconoció la calidad del rival, aunque destacó que Marruecos tiene argumentos para competir de tú a tú. “Lo que nos importa es jugar un partido contra un rival excelente, con buenos futbolistas. Marruecos también es un equipazo, con futbolistas de muchísima pasión. Será un partido maravilloso. Creo que todos estamos listos y que vamos a estar a la altura. Eso es lo más importante, me parece”.

🇲🇦❤️ Yassine Bounou agradece el apoyo de toda la afición marroquí durante la Copa 2026.



🗣️ “Ojalá podamos ofrecerles un partidazo mañana para que se sientan orgullosos de su país y de su selección” pic.twitter.com/Xz5CChLW7h — De10Sports (@De10Sports) June 29, 2026

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Sobre Brahim Díaz, Bounou destacó las condiciones que lo convierten en uno de los referentes del equipo. “Bueno, él es polivalente, tiene muchos dones, es muy fuerte, tiene resistencia, sabe jugar de cabeza y también es muy fuerte para eliminar. Por esto se trata de un futbolista de muy alto nivel y de alta categoría”.

Antes de cerrar, Bounou agradeció el respaldo que ha recibido la selección durante todo el torneo. “Para ser sincero, quisiera agradecer a todo el pueblo marroquí por todo el apoyo; a todos los que todavía nos acompañan en Marruecos, a la diáspora que vino aquí para apoyarnos. Ojalá podamos ofrecerles un partidazo mañana para que se sientan orgullosos de su país y de su selección”.

Finalmente, reiteró que Marruecos está preparado para cualquier escenario que presente el partido. “Nosotros, más allá de lo que pueda pasar, el equipo está preparado para afrontar el partido en los 90 minutos, en tiempos extras o en los penales. Tenemos grandes jugadores y con mucha experiencia”. Además, dejó un último mensaje para su afición: “Gracias por el apoyo. Que lo puedan disfrutar, que tengan un lindo recuerdo de nosotros y que la gente lo disfrute”.