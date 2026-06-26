El partido de México ante Chequia donde participó Guillermo Ochoa encontró una nueva forma de emocionar a los aficionados.

Después de disputar los últimos minutos de aquel juego de la Selección Mexicana en la victoria de 3-0 sobre Chequia durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, una animación inspirada en la clásica serie japonesa Supercampeones transformó el hecho en un fenómeno viral.

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El video revive los instantes más representativos del encuentro celebrado en el Estadio de la Ciudad de México, donde más de 80 mil espectadores reconocieron la trayectoria del histórico guardameta.

La producción adapta la estética de los animes deportivos para retratar el homenaje que recibió Ochoa en el cierre de una carrera llena de momentos memorables.

La recreación presenta la decisión del técnico Javier Aguirre de enviar al arquero al terreno de juego, un cambio que permitió al público ovacionar a uno de los referentes más importantes del representativo nacional.

La historia también destaca la acción que dio origen al tercer tanto mexicano. Tras un despeje de Ochoa, el balón recorrió varias conexiones ofensivas hasta llegar a Álvaro Fidalgo, quien completó la jugada con la anotación que selló el triunfo sobre el conjunto checo.

Además de mostrar la participación del portero dentro del partido, la animación incorpora la ovación de las tribunas y el emotivo cierre del encuentro. Después del silbatazo final, el guardameta realizó su tradicional gesto de besar los postes antes de recibir el reconocimiento de sus compañeros.