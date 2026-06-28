El capitán de Cabo Verde, Ryan Mendes, que disputa el Mundial en Norteamérica 2026, es objeto de una denuncia por violación en Nueva Zelanda presentada por una brasileña, según el medio brasileño O Globo.

Los hechos habrían tenido lugar el 27 de marzo en el hotel de Auckland donde se alojaba la selección africana durante los partidos amistosos organizados por la FIFA en Oceanía con miras a la Copa del Mundo.

Una ciudadana brasileña, contratada por la federación neozelandesa para ejercer de intérprete, acusa al capitán de los Tiburones Azules de haber entrado por la fuerza en su habitación y, a continuación, haberla golpeado y violado. La policía local abrió una investigación el 10 de abril.

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Según O Globo, la presunta víctima envió un mes más tarde notificaciones a la Federación de Cabo Verde y a la FIFA para solicitar la exclusión del jugador del Mundial.

La Federación de Cabo Verde, consultada por la AFP, no ha querido hacer comentarios. La FIFA, a la que también se ha consultado, tampoco ha hecho comentarios, pero precisó que está "en contacto con las autoridades neozelandesas".

"Por regla general (...) los órganos judiciales independientes no hacen comentarios sobre las acusaciones que puedan o no haber recibido, ni sobre la posible existencia de investigaciones en curso relativas a los casos denunciados", añadió el organismo.

Ryan Mendes, de 36 años, es el jugador con más partidos internacionales (99) de los Tiburones Azules y el máximo goleador de la historia de Cabo Verde (22 goles).

El extremo del Igdir FK de Turquía, que comenzó su carrera en Le Havre de Francia, disputó los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con su equipo, que logró una clasificación histórica para los dieciseisavos de final. Cabo Verde se enfrentará a Argentina el viernes en Miami.