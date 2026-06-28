Cuando alguien escucha o lee los nombres de o Cristiano Ronaldo, es casi imposible no pensar en todos los logros y récords históricos que ambos han roto en los últimos 20 años.

El argentino y el portugués han sabido escribir sus nombres en letras doradas en la historia del deporte. Y en la Copa del Mundo no es la excepción.

Sin embargo, Vinicius Jr., la estrella de Brasil, ha logrado en esta edición del Mundial 2026, algo que solamente Messi y CR7 hicieron en toda la historia del torneo.

Achraf Hakimi, de Marruecos, disputa el balón ante el brasileño Vinicius Junior. FOTO: AFP
Achraf Hakimi, de Marruecos, disputa el balón ante el brasileño Vinicius Junior. FOTO: AFP

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¿Qué récord rompió Vini Jr en el Mundial?

En los tres partidos que disputó Brasil de Fase de Grupos del Mundial (Marruecos, Haití y Escocia), el jugador del Real Madrid fue quien lideró al equipo para terminar invicto con siete puntos y avanzar como primer lugar.

Vini registró cuatro goles y una asistencia, logró anotar en los tres duelos y fue el corazón y alma del ataque brasileño. Lo que le hizo acreedor a ser nombrado en las tres ocasiones 'MVP' del partido por la FIFA.

Algo que solamente habían logrado Lionel Messi, en Brasil 2014, y Cristiano Ronaldo, en la edición de Sudáfrica 2010. Sin duda, el extremo brasileño se une a una lista muy selecta junto a dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen estadísticas determinantes en Mundiales / Foto: Especiales
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