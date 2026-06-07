Por fin, el Mundial de Norteamérica 2026 está a sólo cuatro días de comenzar, y lo hará con el partido entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica.

El partido está pactado para el 11 de junio en punto de las 13:00 horas (tiempo del Centro de México), sin embargo, una hora y media antes, se llevará a cabo la ceremonia de inauguración en el estadio Cuidad de México, antes Banorte.

En este evento, cantarán artistas de la talla de Shakira, Alejandro Fernández, Belinda, entre muchos otros.

Belinda, Shakira y Alejandro Fernández cantarán en la ceremonia inaugural del Mundial de 2026 en el Estadio Ciudad de México - Fotos: AFP/@alexoficial y @belindapop en Instagram

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Además, los típicos espectáculos con pirotécnica, bailes y coreografías con escenarios impresionantes. Y recientemente, a un par de días de su realización, se filtró en redes sociales un video del ensayo de la ceremonia que se hará en el Coloso de Santa Úrsula.

En las imágenes se aprecia al estadio próximamente tres veces mundialista completamente vacío, con un piso color verde agua con detalles amarillos, y una estructura dorada en media cancha, rodeada de varios bailarines practicando las coreografías que harán previo al partido.

Ensayos para la inaguración de la copa del mundo en el Estadio Azteca.



A 4 días del México vs Sudáfrica pic.twitter.com/wCV3R3Exr8 — (C❤️A) (@Carlos__America) June 7, 2026

También se observan un par de detalles estéticos del recinto, como las banderas de todos los países en la parte de arriba, las butacas rojas en la zona de abajo, y negras a partir de en medio hacia arriba.