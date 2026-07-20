Concluyó el Mundial de Norteamérica 2026, y con el, quedaron registros y marcas que quedarán para la posteridad y los libros de historia de las Copas del Mundo.

Hubo jugadores que rindieron a un nivel espectacular y ayudaron a sus selecciones a llegar lejos en el mayor torneo del futbol. A continuación, te presentamos la lista de los mejores.

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Top 10 mejores jugadores del Mundial

Lionel Messi: A sus 39 años, marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias. Sus mejores números a nivel personal, además que llegó a la final. Rodri Hernández: El balón de oro de la Copa del Mundo. Cerebro y arquitecto de la España campeona. Kylian Mbappé: La bota de oro. 10 goles para el jugador del Real Madrid, que se convirtió en el máximo goleador histórico del torneo con 22 tantos. Jude Bellinhgam: El mediocampista inglés rompió el récord de más goles para un jugador de su país en toda la historia de la Copa del Mundo, con siete. Erling Haaland: Un killer. Seis goles en su primer Mundial, y llegó hasta Cuartos de final con una Noruega que llegaba con pocas figuras. Mikel Oyarzabal: El máximo goleador del equipo campeón del certamen, con cinco anotaciones. Michael Olise: El jugador del Bayern Múnich rompió el récord de más asistencias aportadas en una sola edición, con siete. Marc Cucurella: El nuevo lateral merengue fue un auténtico tren en la banda izquierda para España. Aportó en ataque y en defensa. Pau Cubarsí: El defensor de 19 años fue incluso elegido como el mejor jugador joven del torneo. Parte clave para que España solo recibiera un gol en todo el Mundial. Harry Kane: Con seis dianas, estuvo en la pelea por la bota de oro del torneo, y metió a su equipo a Octavos de final en un complicado partido ante RD Congo con un doblete.