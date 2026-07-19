Rodrigo Hernández está a una sola victoria de escribir su nombre en una lista más que selecta en la historia del futbol.

Si España derrota a Argentina en la final de Norteamérica 2026, el volante del Manchester City se convertiría en el decimoprimer jugador que completa la trilogía de ganar el Balón de Oro, la Champions League y el Mundial.

Hasta el momento, únicamente Bobby Charlton (Inglaterra), Franz Beckenbauer (Alemania), Gerd Muller (Alemania), Paolo Rossi (Italia), Rivaldo (Brasil), Zinedine Zidane (Francia), Kaká (Brasil), Ronaldinho (Brasil), Lionel Messi (Argentina) y Ousmane Dembélé (Francia) lo lograron.

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Rodri levantó la Orejona en la 2022-23 y el premio de la revista France Football en 2024, por lo que podría añadir su nombre a la lista este mismo día, si La Furia Roja se proclama campeona del mundo.

El más reciente en agregarse fue el Mosquito apenas en 2025, es decir, un año antes que el centrocampista español. El extremo francés ganó la Champions League 2024-25 y el Balón de Oro 2025.

Si el nacido en Madrid logra hacer historia, sería el tercer año consecutivo en que un jugador se une al listado. Antes del elemento de los Cityzens y del Paris Saint-Germain, Lionel Messi había sido el último en agregarse, al ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La Pulga ya se había adjudicado el Balón de Oro en siete ocasiones (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y la Champions League en cuatro (2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15). Sólo para dimensionar el enorme palmáres del argentino.