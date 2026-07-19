El Mundial 2026 llega a su último capítulo. Después de más de un mes de competencia y con 48 selecciones que comenzaron el camino por el título, España y Argentina se enfrentarán este domingo por la gran final del torneo de la FIFA.

La cita tendrá además un ingrediente especial: Argentina buscará defender el título que conquistó en Qatar 2022, mientras que España intentará volver a levantar la Copa del Mundo después de su histórico campeonato en Sudáfrica 2010.

Argentina vs España, la gran victoria del español en Estados Unidos durante el Mundial 2026. FOTO: @fifaworldcup

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¿CUÁNDO JUEGAN ESPAÑA VS ARGENTINA?

La gran final del Mundial 2026 se disputará hoy, domingo 19 de julio.

El partido comenzará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, con el protocolo de clausura del certamen, las transmisiones arra arrancarán desde las 11:30 am.

En Argentina, el encuentro arrancará a las 16:00 horas, mientras que en España será a las 21:00 horas.

¿DÓNDE SE JUGARÁ LA FINAL DEL MUNDIAL 2026?

El partido se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el partido más importante del Mundial 2026.

¿DÓNDE VER ESPAÑA VS ARGENTINA EN MÉXICO?

La gran final podrá seguirse en México a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

España y Argentina llegan al último partido del torneo después de superar dos semifinales de alto nivel. Ahora, solamente uno podrá cerrar el Mundial 2026 levantando la Copa del Mundo.