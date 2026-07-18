Después de tanto humo, Erik Lira ya tiene claro dónde quiere continuar su carrera y, al menos por ahora, su futuro no parece estar en otro equipo de la Liga MX.

Después de convertirse en una de las piezas más importantes de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, el mediocampista confirmó que su próximo destino será el futbol europeo, aunque todavía no reveló cuál será el club que lo fichará.

En un video junto al influencer Robegrill, Lira dejó una frase que prácticamente descarta cualquier posibilidad de verlo próximamente con Rayados u otro equipo del futbol mexicano.

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¿Qué dijo Erik Lira sobre jugar en Europa?

“Si me voy, el destino no lo sé, pero el próximo video lo grabamos en otro lado”, dijo el futbolista, y dejó claro que su siguiente aventura será fuera de México.

El interés por Erik Lira en Europa no es nuevo. Desde antes del Mundial ya había reportes de equipos del Viejo Continente siguiendo de cerca al mediocampista, pero su actuación con la Selección Mexicana terminó por aumentar todavía más su valor y su atractivo internacional.

Lira fue uno de los hombres de confianza de Javier Aguirre durante la Copa del Mundo, como titular y pieza clave del Tricolor en el Mundial disputado en México, Estados Unidos y Canadá.

Erik Lira y Jude Bellingham con las selecciones de México e Inglaterra, respectivamente, durante el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

Su evolución también ha sido importante a nivel de clubes. Tras formarse en Pumas, llegó a Cruz Azul y se consolidó como uno de los mediocampistas mexicanos más completos de la Liga MX. Con La Máquina consiguió títulos y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes del equipo.

Ahora, después de su Mundial y con 26 años, Lira parece estar listo para dar el siguiente paso de su carrera. El destino todavía es una incógnita, pero el propio jugador ya dejó algo bastante claro: su futuro está en Europa y no en Rayados ni en otro club de la Liga MX.