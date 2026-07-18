No, no era un sueño. Era real y algunos aficionados pudieron disfrutar de ese épico encuentro entre Lionel Messi, Novak Djokovic y Tom Brady, en un evento organizado por la FIFA, previo a la Final de la Copa del Mundo 2026.

En el evento participaron como entrevistadores el tenista serbio; el legendario exquarterback, ganador de siete anillos de Super Bowl; la estrella de la NBA Kevin Durant; el exfutbolista Rio Ferdinad, además del comediante Kevin Hart y el rapero Travis Scott.

La Pulga, en compañía del portero Emiliano Martínez, su técnico Lionel Scaloni y los rivales Rodri Hernández y el estratega Luis de la Fuentes, recibieron algunas preguntas por parte de las leyendas del deporte ya mencionadas.

Lee también Francia vs Inglaterra: Horario y dónde ver EN VIVO el partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Nole cuestionó al astro argentino sobre el hambre de seguir en lo más alto de la competencia, mientras que Brady le preguntó sobre la icónica foto en la que aparece bañando a un bebé Lamine Yamal.

🗣️ "Desde chiquito aprendí que se pierde más de lo que se gana"



Lionel Messi responde a la pregunta de Novak Djokovic, durante un evento de la Copa del Mundo 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/M5zoL5SiBT — De10Sports (@De10Sports) July 18, 2026

Los otros protagonistas de la Final del Mundial 2026 también fueron parte de la dinámica; sin embargo, Lionel Andrés se robó todos los reflectores y cada que hablaba una ensordecedora fanaticada arrebata risas del rostro de Messi, al no dejarlo hablar.

Argentina y España se declararon listas para el compromiso del domingo 19 de julio (13:00 horas, tiempo del centro de México), en el que definirán al campeón del mundo en este año 2026, en el MetLife Stadium, casa de los Giants de la NFL.