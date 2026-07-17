Argentina está a un partido de volver a levantar la Copa del Mundo. La Albiceleste enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026 con una generación que, cuatro años después, todavía conserva una importante base del equipo que conquistó el título en Qatar 2022.

De los 26 jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar, 16 repitieron convocatoria para la Copa del Mundo de 2026. Y varios de ellos volverán a tener la oportunidad de disputar una final mundialista.

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Jugadores de Argentina en Qatar 2022 y Norteamérica 2026

Emiliano Martínez Nahuel Molina Cristian Romero Lisandro Martínez Nicolás Tagliafico Gonzalo Montiel Leandro Paredes Rodrigo De Paul Alexis Mac Allister Enzo Fernández Lionel Messi Julián Álvarez Lautaro Martínez Gerónimo Rulli Exequiel Palacios Thiago Almada

La columna vertebral del equipo se mantiene. Dibu Martínez, Romero, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Messi, entre otros, fueron parte de aquella selección que venció a Francia en una de las finales más recordadas de la historia de los Mundiales. Ahora, cuatro años después, tienen la oportunidad de repetir la historia.

La gran diferencia es que ahora ya no llegan como el equipo que buscaba terminar con una sequía de 36 años. Argentina llega como la campeona defensora y con la posibilidad de conseguir el bicampeonato mundial.

Para Lionel Messi, además, podría ser la última gran oportunidad de volver a levantar la Copa del Mundo. Para varios de sus compañeros, la final ante España representa la posibilidad de confirmar que aquel título de Qatar no fue un capítulo aislado, sino el inicio de una generación que todavía quiere seguir haciendo historia.

17 campeones de Qatar 2022 fueron convocados para el Mundial 2026, aunque la lista de jugadores que aparecen en la imagen que compartiste contiene 16 nombres únicos. Esa continuidad es, precisamente, una de las grandes fortalezas de la Argentina que buscará el bicampeonato ante España.