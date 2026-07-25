Parece cuestión de tiempo para que Gilberto Mora emigre a Europa para jugar en el futbol de más alto nivel. Mientras tanto, hasta que no cumpla la mayoría de edad, seguirá vinculado a los Xolos de Tijuana, desarrollando su juego en la Liga MX.

En la más reciente Jornada 2 del campeonato, el mediocampista de 17 años de edad le dio la victoria a los suyos (1-0) con un gol de penalti ante los Panzas Verdes de León en el estadio Caliente.

Gilberto Mora reapareció con Tijuana y se vistió de héroe para darle el triunfo / FOTO: Imago7

Este fue el primer partido de Mora en el circuito mexicano, luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

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Al terminar el encuentro, los micrófonos de FOX le preguntaron sobre cuál sería la liga de Europa que mejor le caería a su estilo de juego. Y su respuesta demostró la autoconfianza que se tiene.

¿En qué liga de Europa jugará Gilberto Mora?

De acuerdo con las propias palabras del juvenil mexicano, él se siente listo para dar el salto a cualquier liga del viejo continente: "Me siento capaz de poder jugar en la liga que sea. Estoy futbolísticamente preparado", dijo.

"No me han dicho nada de a qué liga iré, pero yo me siento listo de jugar en la que sea. La que llegue, es porque así se tuvo que dar. Yo seguiré trabajando para poder estar en las ligas top de allá"