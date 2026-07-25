La Jornada 2 del Apertura 2026 continúa este sábado con tres partidos de la Liga MX, en una cartelera que tendrá actividad desde la tarde y dos encuentros de manera simultánea por la noche.

La actividad comenzará en el Estadio Akron, donde Chivas recibirá a FC Juárez en busca de sumar tres puntos frente a su afición. El Rebaño intentará sumar sus primeros tres puntos ante unos Bravos que buscarán dar la sorpresa como visitantes.

El partido se disputará a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en exclusiva a través de Amazon Prime Video.

Chivas cayó ante Toluca en la J1 del Apertura 2026 / Foto: Imago7

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Más tarde, el Estadio Corona será escenario de una nueva edición del duelo entre Santos Laguna y Atlas. Ambos equipos buscarán sumar una victoria importante en las primeras jornadas del campeonato y comenzar a tomar ritmo en el Apertura 2026.

El encuentro arrancará a las 21:00 horas y será transmitido por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

A la misma hora, los Tigres recibirán al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. El conjunto felino tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa ante un rival que buscará complicarle el partido desde el arranque.

El duelo también comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse por Azteca 7 y FOX +.