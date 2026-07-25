En una noche de fiesta en el estadio Azteca, el Atlante empató 1-1 con el América, el viernes en la reanudación de la segunda jornada del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano, mientras que el Tijuana venció 1-0 al León con gol de Gilberto Mora.

Dirigido por Miguel "El Piojo" Herrera, el cuadro atlantista consiguió su primer punto en su regreso a la Liga MX (primera división) tras pasar 12 años en la Liga Expansión (segunda división).

El conjunto americanista llegó a cuatro unidades en su primer torneo bajo el mando del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Unos 70.000 aficionados poblaron las tribunas del mítico estadio de la Ciudad de México para presenciar este clásico añejo del balompié azteca entre los históricos Atlante y América, ambos fundados en 1916.

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La noche fue especial para los Potros de Hierro del Atlante porque volvieron a jugar como locales en el estadio Azteca después de 19 años; el anterior juego fue en el Clausura 2007.

En el Apertura de ese año, el club azulgrana se mudó al balneario de Cancún (este de México).

La afición azulgrana puso el ambiente festivo en las gradas, motivada por la fanfarria de trompeta característica para el llamado de salida en los hipódromos, que en el fútbol mexicano se utiliza para impulsar a los Potros.

En el partido, el América tomó ventaja de 1-0 al minuto 21 con una palomita del colombiano Cristian Borja.

Eugenio Pizzuto firmó el 1-1 con un toque de zurda frente al portero, al 65'. El volante mexicano marcó por segunda jornada consecutiva en este retorno del Atlante al máximo circuito.

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Gilberto Mora da triunfo al Tijuana

En simultáneo, el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu venció 1-0 al León dirigido por el argentino Javier Gandolfi.

Los Xoloitzcuintles del Tijuana llegaron a seis puntos. La Fiera se quedó sin unidades.

Gilberto Mora, que fue el jugador más joven en la pasada Copa del Mundo, marcó el único gol del partido, de penal al minuto 53.

"Morita", de 17 años y con el 10 en el dorsal, marcó su noveno gol en primera división en la que debutó en el Apertura 2024 con el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio.

La segunda jornada comenzó el martes con la victoria del Cruz Azul por 2-1 sobre el Puebla y la derrota del Toluca ante los Pumas, también por 2-1.

Cruz Azul y Toluca adelantaron sus partidos porque este sábado se enfrentarán por el trofeo de Campeón de Campeones en California.