Luego de la Copa del Mundo 2026, América está de regreso en el estadio Banorte y tiene preparado un atractivo abono para los aficionados azulcrema que quieran asistir a todos sus juegos de local.

Amepass es el especial abono para todos los encuentros de la Temporada 2026-27 en el Coloso de Santa Úrsula, el cual también incluye los partidos de Liguilla de los dos torneos.

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Si fueron abonados del torneo Apertura 2023, el asiento estará reservado para su compra hasta el 31 de julio en la página de Fanki; si fuiste abonado en el estadio Ciudad de los Deportes, podrás elegir la localidad de tu preferencia.

La venta general ya está en marcha y está sujeta a disponibilidad y capacidad, en un máximo de ocho abonos por persona. Además del acceso, el aficionado abonado tendrá preferencia para adquirir boletos adicionales.

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¿Cuánto cuesta el Amepass?

Los boletos para el abono del América oscilan entre los siete mil 199 pesos, hasta los 40 mil pesos, en zonas bajas del estadio Banorte como Palcos Club. Todos los abonos se pueden adquirir en la página de Fanki.

Palcos Club/ $40 mil 326.54

100 Lateral/ $16 mil 574.22

100 Plus/ $14 mil 238.86

100 Norte/ $11 mil 618.70

100 Sur/ $11 mil 618.70

Zona para Personas con Discapacidad/ $11 mil 618.70

400 Lateral/ $11 mil 106.06

300 Preferente/ $9 mil 795.98

500 Lateral/ $8 mil 201.00

¿Cuándo es el primer partido del América como local?

Las Águilas del América debutan como locales en el estadio Banorte, el próximo domingo 2 de agosto, frente a Santos Laguna a las 17:00 horas.