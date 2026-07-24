Tal y como se acordó en la Asamblea de Dueños, este día, Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, dio a conocer la nueva forma de gobierno corporativo que regirá en la Liga MX.

Sistema que fue ratificado por los 18 Clubes de la Liga MX y que de primera instancia anuncia la creación de la Liga Mexicana de Futbol Profesional, A.C., dentro del marco jurídico de la Federación Mexicana de Futbol, garantizando, según el alto mando de la FMF, transparencia, certeza, estabilidad y rendición de cuentas.

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"Se trata de un vehículo que permitirá a la Liga MX maximizar sus activos como lo hacen las mejores Ligas del mundo", subrayó Mikel Arriola.

Asimismo, se informó que de la mano con la nueva entidad se crearán cuatro comités con el fin de apoyar la administración y gobernanza al interior de la Federación Mexicana de Futbol.

Cada comité contará con seis clubes de la Liga MX, el presidente de la Liga MX y el vicepresidente de cada rama.

Los Comités creados para ejecutar la nueva forma de gobierno serán: Deportivo, Comercial, Ética y Buen Gobierno y de Inversión y Certificación.

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"El nuevo modelo corporativo se basa en las mejores prácticas internacionales y trazará el camino hacía una liga de clase global, conforme al mandato de la Asamblea y en consenso con los Clubes", explicó Mikel Arriola.

La distribución de los clubes en cada comité que les toque aún no ha sido revelada, por lo que el Comisionado de la Femexfut instruyó a Francisco Iturbide, nuevo Presidente de la Liga MX, a informar cuando estos sean delegadas.