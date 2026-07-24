La última vez que el Atlante fue local en el Estadio Azteca fue hace 19 años, en el torneo Clausura 2007. Hoy, volverá a jugar como local en el Coloso de Santa Úrsula y lo hará frente a las Águilas del América.

Dirigidos por Miguel Herrera, los Potros regresaron al máximo circuito después de 12 años de estar en la Liga de Expansión del futbol mexicano. Tras varios títulos en la liga de plata, Atlante vuelve a la Primera División en la capital.

El último duelo como local fue en la Jornada 17 del Clausura 2007, y cayeron por goleada 4-1 frente a los Tuzos de Pachuca, antes de mudarse a Cancún, al estadio Andrés Quintana Roo.

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Por su parte, las Águilas de Guillermo Almada se presentan en la Ciudad de México, aunque lo harán como visitantes administrativos. Los de Coapa quieren hilar su segunda victoria luego de iniciar con triunfo (0-1) ante Gallos Blancos, en Querétaro.

El Atlante cayó en su regreso a la Liga MX, en su visita a Aguascalientes. Los Rayos del Necaxa les remontaron (2-1).

¿Cuándo y dónde ver el Atlante vs América?

Los Potros del Atlante reciben al América, en actividad de la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Fecha: Viernes 24 de julio

Horario: 21:00

Transmisión: Azteca 7 y ESPN