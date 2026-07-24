Joel Huiqui tiene grandes aspiraciones con Cruz Azul: “El objetivo es crear un equipo de época”

El Cruz Azul sueña con conquistar su segundo trofeo de la mano de Joel Huiqui, luego del Clausura 2026.

Gracias a este título, que le arrebataron a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, La Máquina disputará mañana el Campeón de Campeones de la Liga MX contra el Toluca.

Previo al duelo entre celestes y escarlatas en el Dignity Health Sports Park, la casa de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS), Joel Huiqui habló lo relevante que es esta final para él y su grupo de jugadores.

“Para nuestro equipo, este partido de mañana es muy importante porque es el cierre del ciclo el equipo, sabiendo que se hizo un gran año, no solamente un gran semestre. Qué más que festejarlo con nuestra gente y confirmar lo que se hecho con un campeonato”, declaró.

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En conferencia de prensa, el director técnico mexicano reconoció que jugarán contra un “gran” club, pero que confía que sumarán un nuevo trofeo a las vitrinas del Cruz Azul.

“Nos vamos a enfrentar a un rival tan importante que tiene jugadores de calidad y que también ha hecho grandes torneos, [pero] es estoy seguro que mañana ganaremos. El equipo está consciente de que va a ser un partido muy intenso, pero estamos convencidos también de que podemos ganarlo”, sentenció.

Joel Huiqui habló sobre el “reto” que tiene de “seguir invitando al plantel” para que se mantenga compitiendo en los torneos que jugarán este semestre porque confía en que sus futbolistas tendrán el hambre para pelear por todos los títulos.

“En la pretemporada, mi mensaje era que teníamos cuatro trofeos en disputa. Poder cerrar el año con cuatro títulos en la mano sería maravilloso, se escucha difícil, pero no creo que sea imposible porque conociendo la capacidad de mis jugadores estoy seguro que van a poder lograrlo. [Queremos] generar un equipo de época y con un gran legado”, manifestó.

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Charly Rodríguez deja atrás el Mundial y quiere ganar más títulos con Cruz Azul

Por su parte, Carlos Rodríguez mencionó que el trago amargo de no haber sido considerado por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 ya quedó en el pasado y que ahora sólo está enfocado en seguir levantando trofeos con el Cruz Azul.

“Lo del Mundial ya pasó, fue un momento que sí dolió, pero al final tienes que vivir el presente. Desde que llegué, tenía unas ganas inmensas de levantar una copa con Cruz Azul… se logró. Sigo disfrutando estos momentos, tenemos la oportunidad de sumar otra copa y nosotros nunca nos cansamos de ganar, siempre queremos seguir yendo en busca de más títulos para ganar con esta institución”, destacó,

El volante mexicano aceptó que, al interior de La Máquina, tienen la intención de derrotar al Toluca en la Copa de Campeones de la Liga MX porque quieren permanecer en el legado de la institución celeste, sobre todo, porque este grupo es “una familia y ganas para pelear por títulos”.

“Lo importante es el partido de mañana, nada más. Hay que disfrutar cuando estás disputando títulos y nosotros estamos disfrutando el camino, siendo muy felices. Mañana tenemos oportunidad de escribir una nueva historia para seguir en las letras del club, estar en la historia de Cruz Azul es algo muy bueno para nosotros”, añadió Charly Rodríguez.