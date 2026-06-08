A unas cuantas horas del silbatazo inicial de la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA, España entra en la recta final de su preparación con la etiqueta de uno de los representativos más sólidos y serios aspirantes al título.

La Furia Roja busca cerrar filas y ajustar los últimos detalles antes de emprender el camino mundialista, consciente de la exigencia que representa llegar como favorita.

Con las usencias de Lamine Yamal y Nico Williams, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente tendrá este lunes una visita exprés a México, donde sostendrá su último compromiso de preparación. El escenario será el Estadio Cuauhtémoc, inmueble histórico que servirá como marco para una prueba final cargada de atención y expectativas.

Lee también David Faitelson y Christian Martinoli se comprometen a hacer esto si México llega a la Final del Mundial

La selección de España se alista para su test mundialista ante el combinado de Irak. FOTO: Especial

Del otro lado estará Perú, selección que asumirá el papel de sparring, pero que ha prometido tomarse el compromiso con seriedad y competir de tú a tú, con la intención de complicar a los europeos ante la afición mexicana, que tendrá la oportunidad de ver a una potencia mundial en acción a solo horas del inicio del torneo, y tras una larga espera de cuatro décadas.

El último duelo de España en Puebla fue el 21 de junio de 1986, durante los cuartos de final de la Copa del Mundo. En esa ocasión, el equipo europeo cayó y quedó eliminado ante Bélgica.

¿A qué hora y dónde ver el España vs Perú?

Hora: 20:00 horas (Centro de México)

Fecha: Lunes 8 de junio

Lugar: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN