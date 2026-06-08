La lista de 26 jugadores que presentó Javier Aguirre para el Mundial 2026 tiene una mezcla de juventud y experiencia.

Una de las jóvenes estrellas que destacan en la convocatoria es Armando González, el goleador de las Chivas que sueña con tener una gran actuación en la Copa del Mundo, que le sirva como trampolín al futbol europeo.

Entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026, la Hormiga firmó 24 goles, superó la marca histórica de Omar Bravo en una temporada y en el primero de esos torneos fue máximo romperredes.

Su desempeño no sólo lo llevó a la Selección Nacional, también llamó la atención de varios clubes en Europa.

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Algunos de los equipos del viejo continente que se han fijado en él son el Borussia Dortmund, el Feyenoord y el CSKA de Moscú, que le ofreció 20 millones de dólares al Guadalajara, pero la prohibición de la UEFA a los conjuntos rusos de jugar competiciones continentales orilló a la Hormiga a declinar esta propuesta.

Armando "Hormiga" González en entrenamiento con la Selección Mexicana, durante la concentración previa al Mundial de 2026 - Foto: Imago7

“El Mundial es el evento más visto en el planeta, así que si hago una buena actuación, se me tomaría en cuenta para esas grandes Ligas”, declaró el delantero de 23 años de edad.

Como todo futbolista mexicano, dar el salto al viejo continente es uno de sus máximos objetivos, pero con madurez, su mentalidad no le permite que ese sueño nuble el compromiso y esfuerzo en club y Selección Nacional.

“Vivo el día a día. Para que se me tome en cuenta en Europa, tengo que dar buenos entrenamientos, resultados y partidos. Si tengo la mente en el futuro, me pierdo el presente, y no me llevará a donde quiero estar”, concluyó.