El centrocampista japonés Hidemasa Morita, hasta ahora parte del Sporting de Portugal, se incorpora a las filas del Hull City, recién ascendido a la Premier League, con un contrato que se extenderá por las próximas dos temporadas, según informó el equipo inglés en un comunicado.

"Hola, seguidores del Hull City. Estoy muy emocionado de estar aquí y no puedo esperar para jugar delante de todos vosotros. Tengo muchas ganas", afirmó el jugador en un vídeo publicado en las redes sociales del club.

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Morita, de 31 años, jugó 112 partidos y sumó 11 goles y 16 asistencias en las cuatro temporadas que estuvo en el Sporting de Portugal, desde el mercado de verano de 2022. También cuenta con experiencia en el equipo de su país Kawasaki Frontale, así como el Santa Clara portugués.

En su palmarés, cuenta, entre otros títulos, con dos ligas japonesas con el Kawasaki Frontale, dos ligas y una copa portuguesas con el Sporting de Portugal y una presencia en el mejor once del año de la liga japonesa en 2020.

Con la selección japonesa, ha aparecido en 40 partidos y ha anotado seis goles. Además, fue uno de los elegidos por su país para el Mundial de Qatar 2022.