Roberto Alvarado sueña en grande, resta importancia a lo que puedan pensar los demás, pero él tiene su objetivo claro para la siguiente Copa del Mundo.

El Piojo apunta a ser titular el próximo jueves en la inauguración del Mundial frente a Sudáfrica y tras el triunfo (5-1) contra Serbia, el Piojo reveló su sueño a pocos días del inicio de la gran fiesta.

“Como lo he dicho, quizá mucha gente nos llame locos, pero creo que todos soñamos con llegar a una Final de Copa del Mundo y con estar compitiendo en esas instancias. Ese es el gran sueño”, declaró el seleccionado nacional.

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Sin embargo, Alvarado sabe que la clave es ir paso a paso, con los tres partidos de la Fase de Grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia como prioridad.

"Vamos paso a paso. Primero están los tres partidos de la fase de grupos y debemos enfocarnos en dar lo mejor de nosotros. Después veremos hasta dónde podemos llegar. Estoy seguro de que este equipo se va a entregar al máximo y va a intentar alcanzar el mayor objetivo posible”, aseveró.

El futbolista de las Chivas estuvo en Qatar 2022, en uno de los grandes fracasos en la historia reciente del futbol mexicano. Ahora, quiere dejar eso en el pasado y ser parte del que quieren hacer el mejor Mundial en la historia del México.

Raúl Jiménez y Roberto "El Piojo" Alvarado, durante el último partido de preparación de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026 - Foto: Imago7

“Más que hablar, debemos demostrarlo dentro de la cancha, entregándonos por completo, luchando por el grupo, por nuestras familias y por toda la gente que siempre nos apoya”, declaró el Piojo.

“Pienso que los resultados positivos han ayudado a que la gente esté más contenta y más tranquila. Pero, como siempre digo, hay cosas por mejorar. Nosotros tratamos de entregarnos al máximo y de hacer que la afición se sienta identificada con nosotros”, agregó el volante tricolor.

Roberto Alvarado aplaude la competencia

Con la llegada de César Huerta, la competencia ha crecido con él por la banda derecha, pero Roberto lo toma con calma.

“Todos queremos estar en ese once inicial y formar parte del equipo que jugará el Mundial, pero para eso hay que trabajar”, concluyó.