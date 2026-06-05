Luego de conquistar la Copa del Mundo en Catar 2022, Lionel Messi y la selección argentina ya se preparan para defender su campeonato en la edición de Norteamérica que arranca en un par de días.

Justamente, el jugador del Inter de Miami encarará el torneo con unos tachones especiales hechos por Adidas, que lo acompañarán en su 'último baile' con la albiceleste.

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Messi, capitán y estrella de su equipo, tendrá botines con el sello de su última cita mundialista, ya que se llamarán "El último tango", de la firma Adidas.

Leo Messi, en cinco Copas del Mundo que ha jugado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022), ha logrado marcar 13 goles en 26 partidos, y está a sólo cuatro tantos de empatar el récord del alemán, Miroslav Klose, como el máximo rompe redes de la historia del torneo.