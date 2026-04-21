La Fiesta Grande de la Liga MX es la parte más esperada del torneo para la mayoría de los aficionados. Esta vez, debido al Mundial, los equipos se verán afectados al perder a sus mejores jugadores.

A partir del 6 de mayo, los jugadores elegidos por Javier Aguirre para ir al Mundial, dejarán a sus respectivos equipos para concentrar con el Tri. Es decir, se perderán la Liguilla de este Clausura 2026.

Y aunque no todos tienen una gran cantidad de seleccionados, hay tres equipos en particular que serán los que más piezas clave pierdan por esta nueva regla.

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¿Qué equipos de la Liga MX perderán a más jugadores por el Mundial?

En primer lugar, está Chivas, que se desharán de cinco jugadores:

Armando 'Hormiga' González

Raúl 'Tala' Rangel

Brian Gutiérrez

Roberto Alvarado

Richard Ledezma

Chivas en festejo de gol, durante la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

En segundo lugar, con cuatro, el bicampeón, el Toluca del 'Turco' Mohamed:

Alexis Vega

Jesús Gallardo

Marcel Ruiz

Everardo López

Alexis Vega volvió a jugar con Toluca Foto: Imago7

Finalmente, el Cruz Azul le dirá adiós a dos piezas clave en el sistema de Nicolás Larcamóm:

Erik Lira

Charly Rodríguez

Erik Lira con la ilusión de ser campeón con Cruz Azul en CU / Foto: Imago7

Llamó la atención que el América, sólo perdería a un jugador, Israel Reyes, que hay que decir también que es muy importante en la zaga azulcrema.