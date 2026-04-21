Todo indica que uno de los grandes descartes para el Mundial 2026 por parte de Javier Aguirre será Diego Lainez. El atacante de Tigres vive uno de los mejores momentos de su carrera, y aún así, no entraría en la lista de 26 convocados de la Selección Mexicana.

El propio Aguirre ha dicho que ha habido temas externos que lo han llevado a tomar ciertas decisiones, y que "si alguno no está aquí en este momento, es porque queremos ver a otros o necesitamos a otro para este momento”.

Ante la controversia, Mauro Lainez, hermano de Diego y jugador del Mazatlán, salió en su defensa y arremetió contra el equipo Tricolor.

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¿Qué dijo el hermano de Diego Lainez sobre el Mundial 2026?

De acuerdo con información de ESPN, Mauro aseveró que Diego forma parte de la élite de jugadores en el futbol mexicano, y que su ausencia en la Copa del Mundo no es por malos rendimientos, sino por intereses mayores.

"Creo que siempre lo he dicho, para mí, mi hermano es el mejor extremo derecho de la Liga MX, es un jugador que para mí tiene que estar en el Mundial, que se lo ha ganado a pulso, sino está es por intereses mayores, que cada uno sabrá, la Federación Mexicana de Futbol y la gente encargada de eso, pero mi hermano por lo que ha demostrado tiene que estar en el Mundial”, comentó Mauro Lainez, atacante del Mazatlán.