A solo 11 días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la incertidumbre alrededor de Guillermo Ochoa y la Selección Mexicana llegó a su fin.

Después de meses de dudas sobre su nivel, edad y permanencia en la Selección Mexicana, el arquero apareció en la convocatoria definitiva de Javier Aguirre para disputar el torneo y convertirse en uno de los pocos futbolistas en la historia con presencia en seis mundiales.

Guillermo Ochoa entró de cambió en el segundo tiempo del partido entre México y Australia. FOTO: Imago7

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Este domingo se presentó la lista oficial de 26 futbolistas que representarán a México en la justa internacional.

El combinado nacional abrirá su participación el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el partido inaugural, mientras que el 18 de junio enfrentará a Corea y cerrará la fase de grupos el 24 ante República Checa.

Entre los nombres que más atención generaron apareció el de Guillermo Ochoa. El guardameta tapatío logró disipar cualquier duda sobre su futuro con el Tricolor tras quedar incluido en la convocatoria final, luego de un periodo marcado por cuestionamientos y opiniones divididas entre aficionados y analistas.

Posteriormente, el veterano guardameta publicó un mensaje a través de sus redes sociales donde expresó todo lo que significa esta edición de la Copa del Mundo para él.

"Hoy no pienso en los años. Pienso en el camino. En el niño que soñaba con vestir esta camiseta. En las personas que hicieron posible ese sueño. En cada entrenamiento, cada sacrificio, cada caída y cada vez que hubo que levantarse para seguir adelante. Porque detrás de una convocatoria hay mucho más que una lista. Hay una vida entera de esfuerzo, de aprendizaje y de amor por estos colores..."

"Hoy miro este momento con una enorme gratitud. Por todo lo vivido. Por todo lo que me ha dado el fútbol. Y por la oportunidad de seguir representando a México después de tantos años .Si algo me ha enseñado este camino, es que los sueños no se cumplen una sola vez. Hay que luchar por ellos todos los días. Y hoy, ese mismo niño sigue sintiendo la misma emoción al ponerse esta camiseta. Con el corazón lleno. Con orgullo. Con gratitud. Por México…Siempre", se lee en su publicación.