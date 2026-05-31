Como cada cuatro años, la lista de 26 jugadores para el Mundial de la Selección Mexicana dio pie a varios debates debido a sus integrantes. Esta vez, comandada por Javier Aguirre para el Mundial de Norteamérica 2026.
Aunque el Vasco aseguró que fueron muchas reuniones con su cuerpo técnico para hacer el mejor grupo posible, siempre se hablará de los jugadores que tenían argumentos para colarse, y al final, quedaron fuera.
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Los 26 elegidos para vestir la camiseta del Tri durante el torneo internacional fueron:
- Raúl ‘Tala’ Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
- Jorge Sánchez
- Israel Reyes
- César ‘Cachorro’ Montes
- Johan Vásquez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Orbelín Pineda
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Luis Romo
- Edson Álvarez
- Obed Vargas
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Roberto ‘Piojo’ Alvarado
- César ‘Chino’ Huerta
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Guillermo ‘Memote’ Martínez
- Armando ‘Hormiga’ González
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez
Principales ausencias de la lista de México para el Mundial
Algunos de los futbolistas que acompañaron en el proceso a Javier Aguirre, y al final por distintos motivos (salud, rendimiento, o posición) se quedaron fuera, son:
- Richard Ledezma (Chivas)
- Everardo López (Toluca)
- Marcel Ruiz (Toluca)
- Charly Rodríguez (Cruz Azul)
- Diego Laínez (Tigres)
- Germán Berterame (Inter Miami)
- Erick Sánchez (América)